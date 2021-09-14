Середньомісячна зарплата в кінці наступного року перевищить 17,5 тисяч гривень, - Шмигаль

Він зазначив, що середньомісячна заробітна плата в наступному році - 15 258 гривень.

"Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата буде сягати понад 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітньої плати", - пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд слідкує за тим, щоб зростала не лише номінальна заробітня плата, але і реальна.