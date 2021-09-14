RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Середньомісячна зарплата в кінці наступного року перевищить 17,5 тисяч гривень, - Шмигаль

Автор: Инна Собора

В уряді прогнозують зростання середньої зарплати українців на наступний рік. В кінці 2022 року вона буде становити 17,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

Він зазначив, що середньомісячна заробітна плата в наступному році - 15 258 гривень.

"Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата буде сягати понад 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітньої плати", - пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд слідкує за тим, щоб зростала не лише номінальна заробітня плата, але і реальна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЗарплата в УкраїніУряд