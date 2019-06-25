В Средиземном море загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту

В Испании на борту яхты, где находился украинский спортсмен Владимир Кличко вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BILD.

Сообщается, что это произошло в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки. Кличко отдыхал вместе с друзьями и родными.

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее", - сообщил сам Кличко.

Напомним, 21 января пропал легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец Эмилиано Сала. Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс примерно в 13 километрах от британского побережья. Позже нашли обломки этого самолета.

Британские следователи заявляли что, вероятнее всего, подушки кресел самолета, которые были найдены на французском пляже, принадлежат самолету, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. До этого воздушные и морские суда Великобритании и Франции обнаружили плавающие обломки в Ла-Манше.