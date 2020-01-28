В Средиземном море на выходных спасли почти 500 мигрантов

Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)

Среди них есть беременные и дети

В течение прошлых выходных дней спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, которые пытались добраться до европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что спасательное судно Ocean Viking осуществило пять спасательных операций в течение 72 часов.

В частности, поздно вечером 26 января спасатели подобрали 102 человека на расстоянии 80 морских миль от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли неподалеку от побережья Мальты.

Среди спасенных семь беременных женщин, пять детей в возрасте до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ocean Viking больше не способен принять людей. Корабль рассчитан только на 200 человек.

Ранее сообщалось, что греческие власти заявили, что по меньшей мере 12 человек погибли, когда у острова в западной части Греции затонула лодка с мигрантами.

Напомним, что количество нелегальных пересечений внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась в 2019 году - около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.