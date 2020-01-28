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У Середземному морі на вихідних врятували майже 500 мігрантів

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 05:59
У Середземному морі на вихідних врятували майже 500 мігрантів
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)

Серед них є вагітні і діти

Упродовж минулих вихідних днів рятувальники в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що рятувальне судно Ocean Viking здійснило п'ять рятувальних операцій протягом 72 годин.

Зокрема, пізно ввечері 26 січня рятувальники підібрали 102 людини на відстані 80 морських миль від узбережжя Лівії. Ще 82 людини врятували неподалік від узбережжя Мальти.

Серед врятованих сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих.

Ocean Viking більше не здатний прийняти людей. Корабель розрахований лише на 200 людей.

Раніше повідомлялося, що грецька влада заявила, що щонайменше 12 людей загинули, коли біля острова в західній частині Греції затонув човен з мігрантами.

Нагадаємо, що кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася в 2019 році - близько 120 тис. Порівняно з 2018 роком це на 10% менше, значно менше, ніж у рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 млн незаконних перетинань.

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