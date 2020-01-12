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У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, 12 погибших

Новости » Общество     12.01.2020 - 09:45
У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, 12 погибших
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)

Удалось спасти 21 человека

Греческие власти заявили, что по меньшей мере 12 человек погибли, когда у острова в западной части Греции затонула лодка с мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это самое большое число погибших мигрантов за месяц в Греции. Кроме того, двадцать один человек был спасен.

К юго-западу от острова Паксос началась спасательная операция, чтобы найти выживших. На месте работают вертолеты и корабли. Власти заявили, что на судне находилось до 50 человек.

Ранее сообщалось, что количество нелегальных пересечений на внешних границах Европейского союза значительно уменьшилось в 2019 году - около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.

РБК-Украина писало, что Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию.

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