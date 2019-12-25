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В ЕС существенно сократилось количество незаконного пересечения границ, - Frontex

Новости » Общество     25.12.2019 - 18:09
В ЕС существенно сократилось количество незаконного пересечения границ, - Frontex
Иллюстративное фото (UNHCR UN Refugee Agency)

В 2019 году значительно уменьшилось количество людей, которые добираются до Италии морем

Количество нелегальных пересечений на внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt

По словам директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабриса Леггери, количество незаконных въездов в ЕС до конца года составит около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.

"Количество сейчас ниже, но миграционное давление на Европу остается огромным", - сказал Леггери.

Кроме того, в 2019 году значительно уменьшилось количество людей, которые добираются до Италии морем. До 24 декабря на побережье Италии высадились почти 11,4 тыс. мигрантов. За аналогичный период 2018 года их было 23 210.

Напомним, в начале ноября парламент Греции одобрил законопроект, ужесточающий процедуру предоставления убежища. Новые правила в отношении мигрантов сфокусируют внимание на быстром выявлении беженцев, нуждающихся в защите, и позволят выделять их среди тысяч других заявлений от мигрантов, не имеющих права на убежище.

Кроме того, береговая охрана Италии в бухте Роччелла-Ионика задержали яхту с украинцами, которые переправляли 74 нелегальных мигрантов из Ирака.

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