В Средиземном море столкнулись турецкий и греческий корабли, есть жертвы

У берегов Турции в Средиземном море столкнулись два корабля. На данный момент известно о не менее четырех жертвах.

Об этом говорится в сообщении на сайте береговой охраны Военно-морских сил Турции.

Сообщается, что утром у побережья провинции Адана в 15 морских милях от берега столкнулись танкер под флагом Греции и рыболовное судно под флагом Турции, в результате чего последнее перевернулось.

На место крушения направили три катера береговой охраны и группу водолазов. Спасатели обнаружили четыре тела. Еще один человек считается пропавшим без вести, поисковая операция продолжается.

Напомним, в сентябре военный фрегат Российской Федерации столкнулся со шведским грузовым судном в районе моста Эресунн между Швецией и Данией. Вероятной причиной инцидента называли густой туман. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

До этого в январе корабль Военно-морского флота Российской Федерации едва не допустил столкновения с американским миноносцем USS Farragut, который осуществлял патрулирование в Аравийском море.