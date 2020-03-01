В Средиземное море вошел авианосец США

Сегодня, 1 марта, в Средиземное море вошел авианосец USS Eisenhower Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ItaMilRadar.

По данным портала, утром через Гибралтарский пролив в Средиземное море вошла авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower.

Отмечается, что авианосец USS Eisenhower сопровождали военный самолет Boeing P-8A, ракетные крейсера USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

Техасский канал Kxan сообщает, что на борту американского авианосца находятся 48 истребителей, а USS Eisenhower также сопровождает атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk.

Фото: авианосец USS Eisenhower в Средиземном море (twitter.com one_bad_cat01)

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля в Черное море вошел американский эсминец USS Ross DDG 71. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием зашел в акваторию моря в 17:30.

Также РБК-Украина писало, что ракетный эсминец USS Ross DDG 71 заходил в черноморские воды 15 декабря. Этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 принимал участие в международных учениях "Сибриз 2016".