У Середземне море увійшов авіаносець США

Сьогодні, 1 березня, у Середземне море увійшов авіаносець USS Eisenhower Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ItaMilRadar.

За даними порталу, вранці через Гібралтарську протоку в Середземне море увійшла авіаносна ударна група Військово-морського флоту США на чолі з атомним авіаносцем USS Eisenhower.

Зазначається, що авіаносець USS Eisenhower супроводжували військовий літак Boeing P-8A, ракетні крейсери USS San Jacinto і USS Vella Gulf, а також есмінці Truxtun, USS James Williams і USS Stout.

Техаський канал Kxan повідомляє, що на борту американського авіаносця знаходяться 48 винищувачів, а USS Eisenhower також супроводжує атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами Tomahawk.

Фото: авіаносець USS Eisenhower у Середземному морі (twitter.com one_bad_cat01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 лютого у Чорне море увійшов американський есмінець USS Ross DDG 71. Ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю зайшов в акваторію моря о 17:30.

Також РБК-Україна писало, що ракетний есмінець USS Ross DDG 71 заходив у чорноморські води 15 грудня. Цей американський військовий корабель у 2016 році разом з десантним судном LSD41 брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".