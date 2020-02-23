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Военный корабль США зашел в Черное море

Новости » Общество     23.02.2020 - 20:17
Военный корабль США зашел в Черное море
Фото: USS Ross DDG 71 (dumskaya.net)

Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30

Американский эсминец УРО "Росс" (эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием) зашел в Черное море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье.

Эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Корабль является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, в декабре в черноморские воды вечером, 15 декабря, вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния.

Добавим, в октябре в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.

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