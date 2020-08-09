Среди жертв взрыва в Бейруте есть гражданин Украины, - посол

Среди жертв взрыва в ливанской столице Бейруте есть украинец. Погибший оказался 32-летний экономист Уильям Азар.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, недавно мужчина голосовал в посольстве.

"Молодой, перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар", - написал дипломат.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Как сообщили правоохранители Ливана, в порту произошел взрыв селитры, которая хранилась в одном из портов. Она была конфискована с корабля, который принадлежал гражданину России и был арестован в порту Ливана еще в 2013 году.

Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. После взрыва в Бейруте 30 граждан Украины обратились за помощью в посольство.

Как писало РБК-Украина, в результате инцидента были задержаны 16 сотрудников порта Бейрута.

Как сообщил президент Ливана Мишель Аун, правительство рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, одной из которых является внешнее вмешательство.