ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Президент Ливана о причинах взрывах в Бейруте: возможно внешнее вмешательство

Бейрут, Пятница 07 августа 2020 15:35
Президент Ливана о причинах взрывах в Бейруте: возможно внешнее вмешательство
Фото: Мишель Аун (twitter com General Aoun)
Автор: Роман Калиниченко

В Ливане не исключают, что "внешнее вмешательство" могло стать причиной взрывов

Окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство.

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, передает The New York Times.

Аун попросил президента Франции Эммануэля Макрона, который посетил Бейрут накануне, "предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло, и если у французов их нет, мы запросим их из другого источника".

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате детонации более 2700 тонн нитрата аммония, который хранился на складе в городском порту в течение 6 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Бейрут
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь