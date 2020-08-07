Президент Ливана о причинах взрывах в Бейруте: возможно внешнее вмешательство

Фото: Мишель Аун (twitter com General Aoun)

В Ливане не исключают, что "внешнее вмешательство" могло стать причиной взрывов

Окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство.

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, передает The New York Times.

Аун попросил президента Франции Эммануэля Макрона, который посетил Бейрут накануне, "предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло, и если у французов их нет, мы запросим их из другого источника".

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате детонации более 2700 тонн нитрата аммония, который хранился на складе в городском порту в течение 6 лет.