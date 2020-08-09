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Серед жертв вибуху в Бейруті є громадянин України, - посол

Ліван, Бейрут, Неділя 09 серпня 2020 00:45
Серед жертв вибуху в Бейруті є громадянин України, - посол
Фото: вибух в Бейруті (twitter.com/NYTBen)
Автор: Артур Родивилов

Йому було 32 роки

Серед жертв вибуху в ліванській столиці Бейруті є українець. Загиблий виявився 32-річний економіст Вільям Азар.

Про це повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.

За його словами, нещодавно чоловік голосував в посольстві.

"Молодий, перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому ... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати - киянка Наталія Азар", - написав дипломат.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Як повідомили правоохоронці Лівану, в порту стався вибух селітри, яка зберігалася в одному з портів. Вона була конфіскована з корабля, який належав громадянину Росії та був заарештований в порту Лівану ще у 2013 році.

Кількість загиблих досягла 154, включаючи 25 осіб, чиї особи ще не встановлені. Крім того, понад 60 людей як і раніше являються зниклими безвісти. Після вибуху в Бейруті 30 громадян України звернулися за допомогою в посольство.

Як писало РБК-Україна, в результаті інциденту були затримані 16 співробітників порту Бейрута.

Як повідомив президент Лівану Мішель Аун, уряд розглядає кілька версій причин вибуху в порту Бейрута, однією з яких є зовнішнє втручання.

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