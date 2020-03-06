Среди женщин-политиков в Украине наиболее популярны Королевская и Тимошенко, - опрос

Самые узнаваемые и популярные женщины-политики в Украине - Юлия Тимошенко и Наталия Королевская. Об этом свидетельствуют результаты исследований социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина.

Согласно исследованию, Запад и Центр Украины поддерживает Тимошенко, а Королевская является лидер доверия - на Востоке (30%) и на Юге (28%).

Тимошенко знают 97% опрошенных, а Королевскую - 76% граждан Украины. Других женщин- парламентариев знают менее 70% опрошенных.

Как отмечают авторы исследования, количество женщин в украинской политике в последнее время значительно увеличилось, но в публичной и медийной активности все же преобладают мужчины-политики.

Респонденты слабо ознакомлены с деятельностью многих женщин, которые стали народными депутатами или заняли правительственные должности.

Почти 40% украинцев считают, что в украинской политике представлено мало женщин. Еще 30-35% убеждены, что женщин недостаточно в правоохранительных органах и в сфере науки, 26% - в армии, 19% - в бизнесе.

Согласно результатам опроса, относительное большинство украинцев считают, что женщины достаточно представлены в различных общественных сферах.

В то же время около трети опрошенных отметили, что женщин много представлено в сферах медицины и образования. При этом, именно женщины, а не мужчины, чаще говорили о недостаточной представленности женщин в силовых органах, политике, науке и бизнесе.

Около половины респондентов согласились с тем, что сегодня в Украине не хватает партии, которая бы представляла интересы женщин. Столько же украинцев считают, что в правительстве, Верховной Раде и местным властям недостаточно представлены женщины.

Опрос был проведен группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Статистическая ошибка исследования - не более 2,2%.

Как писало РБК-Украина, согласно данным Центра Разумкова, в феврале 2020 года среди исполнительных и правоохранительных органов власти чаще доверие украинцев выражается Вооруженным силам Украины - им доверяют 69% опрошенных.