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Рейтинг недоверия украинцев возглавили чиновники и судьи

Новости » Политика     21.02.2020 - 11:55
Рейтинг недоверия украинцев возглавили чиновники и судьи
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Уровень доверия к органам власти снова упал

В феврале 2020 года среди исполнительных и правоохранительных органов власти чаще доверие украинцев выражается Вооруженным силам Украины - им доверяют 69% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, высокое доверие к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) - 77%, судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

Рейтинг недоверия украинцев возглавили чиновники и судьи

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5% респондентов.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).

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