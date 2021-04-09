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Среди украинцев выросла уверенность в улучшении отношений с США при Байдене

Автор: Александр Белоус

В начале апреля 2021 года 43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена. В феврале таких было только 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 41% респондентов говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Большинство (68%) сообщили, что слышали о первом телефонном разговоре между президентом Зеленским и президентом США, 32% ничего об этом не знают. Половина (50%) положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в начале февраля президенту США Джо Байдену доверяли 26,7% украинцев. Баланс был положительный и составлял +3,4%.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 59,71% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.

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