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Меркель возглавила рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Киев, Четверг 17 декабря 2020 15:28
Меркель возглавила рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Антирейтинг возглавляет Путин

Канцлер Германии Ангела Меркель - лидер общественных симпатий в Украине. В 2020 году 59,71% украинцев указали, что скорее или полностью ей доверяют.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра "Новая Европа".

В первую тройку также вошли президенты Польши Анджей Дуда (48,37%) и Франции Эммануэль Макрон (42,43%).

Как отмечается в сообщении, Александр Лукашенко разместился на четвертой позиции, но это можно объяснить скорее его узнаваемостью среди украинцев, чем настоящим доверием, поскольку не доверяет Лукашенко больше украинцев (48,28%), чем доверяют (37,80%). По показателю недоверия он рядом с американским лидером Дональдом Трампом (50,37%).

Больше всего не доверяют респонденты Владимиру Путину - 72,45%.

Меркель возглавила рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Многих мировых политиков, как показал опрос, украинцы не знают: самые узнаваемые в рейтинге - Путин и Лукашенко, наименее узнаваемы для граждан Украины - Борис Джонсон (почти 40% не смогли сказать, стоит ли ему доверять), Джозеф Байден (45,04%), Реджеп Тайип Эрдоган (46,55%), Си Цзиньпин (58,96%).

Меркель возглавила рейтинг доверия украинцев к иностранным лидерам

Опрос проводился компанией Info Sapiens 6 - 19 ноября 2020 года среди 2029 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом САРИ (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, в 2019 году канцлер ФРГ Ангела Меркель опередила Александра Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, победу Джозефа Байдена на выборах президента США считают лучшим для Украины вариантом 22% респондентов, тогда как победу Дональда Трампа такой считают 8% опрошенных.

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