Среди украинцев выросла уверенность в улучшении отношений с США при Байдене

В начале апреля 2021 года 43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена . В феврале таких было только 38%.

Кроме того, 41% респондентов говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Большинство (68%) сообщили, что слышали о первом телефонном разговоре между президентом Зеленским и президентом США, 32% ничего об этом не знают. Половина (50%) положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.