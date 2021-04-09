Серед українців зросла впевненість у покращенні відносин з США за президента Байдена

На початку квітня 2021 року 43% українців переконані, що відносини між Україною і США покращаться після приходу до влади Джо Байдена . У лютому таких було тільки 38%.

Крім того, 41% респондентів кажуть, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення.

Більшість (68%) повідомили, що чули про першу телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом США, 32% нічого про це не знають. Половина (50%) позитивно ставляться до цієї новини, 35% - нейтрально, тільки 9% - негативно.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.