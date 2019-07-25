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Серед українців зріс рівень задоволеності життям

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 14:55
Серед українців зріс рівень задоволеності життям
Фото: Київ (РБК-Україна)

Найбільше громадяни задоволені сім'єю та своїми знаннями і вміннями

У 2019 році задоволені тим, як складається їхнє життя в цілому, 48% українців, наскільки задоволені, настільки й не задоволені - 27%, не задоволені - 19%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Середня оцінка задоволеності за шкалою від 1 до 5  становить 3,4 бали. Порівняно із 2017 роком, середній рівень задоволеності життям трохи зріс: відсоток тих, хто задоволений тим, як складається їхнє життя, збільшився із 39% до 48%, середня оцінка задоволеності - із 3,3 до 3,4 балів.

За даними опитування, громадяни України найбільше задоволені своєю сім'єю, дітьми, стосунками із оточенням, особистим життям та своїми знаннями і вміннями.

Серед українців зріс рівень задоволеності життямkiis.com.ua

Дані дослідження свідчать, що, порівняно із 2017 роком, наразі жителі України трохи більше задоволені рівнем особистої свободи, можливостями впливати на власне життя та життя суспільства. Зокрема, рівень задоволеності можливостями участі в громадському життя зріс із 3,2 до 3,7 балів, можливістю бути незалежним - із 3,5 до 3,8 балів, можливістю впливати на те, що відбувається з ними - із 3,3 до 3,5 балів.

Разом із тим, порівняно із 2017 роком, рівень задоволеності станом природного середовища знизився із 3,3 до 3,1 балів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки З 26 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, у більшості громадян сподівання на 2019 рік доволі оптимістичні: 23% впевнені, що наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, ще 55% на це сподіваються, 10% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнені, що рік буде ще гірший.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у травні 2019 року були задоволені своїм нинішнім життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.

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