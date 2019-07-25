Серед українців зріс рівень задоволеності життям

Фото: Київ (РБК-Україна)

Найбільше громадяни задоволені сім'єю та своїми знаннями і вміннями

У 2019 році задоволені тим, як складається їхнє життя в цілому, 48% українців, наскільки задоволені, настільки й не задоволені - 27%, не задоволені - 19%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Середня оцінка задоволеності за шкалою від 1 до 5 становить 3,4 бали. Порівняно із 2017 роком, середній рівень задоволеності життям трохи зріс: відсоток тих, хто задоволений тим, як складається їхнє життя, збільшився із 39% до 48%, середня оцінка задоволеності - із 3,3 до 3,4 балів.

За даними опитування, громадяни України найбільше задоволені своєю сім'єю, дітьми, стосунками із оточенням, особистим життям та своїми знаннями і вміннями.

kiis.com.ua

Дані дослідження свідчать, що, порівняно із 2017 роком, наразі жителі України трохи більше задоволені рівнем особистої свободи, можливостями впливати на власне життя та життя суспільства. Зокрема, рівень задоволеності можливостями участі в громадському життя зріс із 3,2 до 3,7 балів, можливістю бути незалежним - із 3,5 до 3,8 балів, можливістю впливати на те, що відбувається з ними - із 3,3 до 3,5 балів.

Разом із тим, порівняно із 2017 роком, рівень задоволеності станом природного середовища знизився із 3,3 до 3,1 балів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки З 26 травня по 7 червня 2019 року серед 2021 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, у більшості громадян сподівання на 2019 рік доволі оптимістичні: 23% впевнені, що наступний рік обов’язково буде кращим, ніж нинішній, ще 55% на це сподіваються, 10% передбачають, що гіршого буде більше, і лише 1% впевнені, що рік буде ще гірший.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у травні 2019 року були задоволені своїм нинішнім життям 39% українців, у той час як 55% респондентів життя не задовольняло.