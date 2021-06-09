Серед українців зменшилося бажання йти на компроміси заради миру на Донбасі

У травні 2021 року лише 18% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (у листопаді 2019 року так вважали майже 60%).

Крім того, 24% респондентів заявили що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили - коли одна зі сторін переможе.

В суспільстві дещо посилилася тенденція щодо більш жорсткої політики щодо тимчасово окупованих територій. Так, сьогодні 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними жодної торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. Крім того, 21% виступають за збереження економічної "блокади", але й збереження гуманітарних відносин. Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв’язки.

Втім, у червні 2017 року всі ці варіанти мали приблизно однакову підтримку в суспільстві (22-23%). Частка прихильників максимальної відкритості та безперешкодних економічних відносин з ОРДЛО - як і у 2017 року, становить близько 15%.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.