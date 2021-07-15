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Среди участников Олимпийских игр обнаружили заражение COVID

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Токио, Четверг 15 июля 2021 11:12
Среди участников Олимпийских игр обнаружили заражение COVID Фото: среди участников Олимпийских игр обнаружили заражение COVID (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Случай заражения коронавирусом обнаружили среди участников Олимпийских игр в Токио, которые прибыли в Японию. Спортсмен, перед получением положительного теста на COVID-19, проходил обязательную самоизоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По информации СМИ, больной еще не успел попасть в Олимпийскую деревню. Подтверждение заболевания он получил в среду.

Указано, что других деталей Оргкомитет Токийских игр пока не оглашает.

Отмечено, что это первый зафиксированный случай заболевания у участника, который не успел пройти самоизоляцию.

Комитет также добавил, что лица, которые связаны с играми в Токио, но не являются членами национальной сборной, тоже получили положительный результат на COVID во вторник.

Так, это уже третий подтвержденный случай среди прибывших на игры в Японию.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут без рукопожатий и объятий во время церемонии награждения.

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