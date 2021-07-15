Серед учасників Олімпійських ігор виявили зараження на COVID
Випадок зараження коронавірусом виявили серед учасників Олімпійських ігор в Токіо, які прибули в Японію. Спортсмен, перед отриманням позитивного тесту на COVID-19, проходив обов’язкову самоізоляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
За інформацією ЗМІ, хворий ще не встиг потрапити до Олімпійського села. Підтвердження захворювання він отримав у середу.
Вказано, що інших деталей Оргкомітет Токійських ігор поки не оприлюднює.
Зазначено, що це перший зафіксований випадок захворювання в учасника, який не встиг пройти самоізоляцію.
Комітет також додав, що особи, яка пов'язана з іграми в Токіо, але не є членом національної збірної, теж отримала позитивний результат на COVID у вівторок.
Так, це вже третій підтверджений випадок серед тих, хто прибув на ігри до Японії.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження.