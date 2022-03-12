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Среди российских военных возросло количество попыток самостоятельно вернуться в РФ, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 19:09
Среди российских военных возросло количество попыток самостоятельно вернуться в РФ, - Генштаб Оккупанты самостоятельно возвращаются в Россию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска уже семнадцатый день атакуют Украину. Брошенные оккупационные подразделения деморализованы и прибегают к дезертирству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.

Также среди оккупантов увеличилось количество случаев самостоятельно вернуться в Россию.

Ранее мы сообщали что на Волынском направлении возможны диверсии на военных и гражданских объектах.

Также мы писали, что ВСУ сбили 2 вражеских вертолета над Херсонской областью.

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