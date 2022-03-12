Серед російських військових зросла кількість спроб самостійно повернутись у РФ, - Генштаб
Російські війська вже сімнадцятий день атакують Україну. Кинуті окупаційні підрозділи деморалізовані й вдаються до дезертирства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан.
Також серед окупантів збільшилась кількість випадків намагань самостійно повернутись у Росію.
Раніше ми повідомляли що на Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах.
Також ми писали, що ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю.
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