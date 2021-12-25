В жилом доме под Львовом произошел взрыв газа: пострадали 5 человек
Фото: в жилом доме под Львовом произошел взрыв газа facebook.com/MNS.GOV.UA)
Сегодня, 25 декабря в Ниновичи (Львовская область) произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"25 декабря в 11:50 в с. Ниновичі Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв", - говорится в сообщении.
По предварительной информации спасателей, в доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали 5 человек.
На месте проводится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи.
В результате взрыва дом разрушен был полностью. От ГСЧС привлечено 8 человек и 2 единицы техники.