В Карпатах ограниченная видимость и возможны лавины: предупреждение спасателей

Сегодня, 11 февраля в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего ухудшилась видимость. Также украинцев предупредили о возможном сходе лавин.

"По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов", - предупреждает поисково-спасательный пост.

Вместе с тем сегодня, на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.

"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают спасатели.

Напомним, сегодня, в Украине будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.