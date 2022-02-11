В Карпатах ограниченная видимость и возможны лавины: предупреждение спасателей
Сегодня, 11 февраля в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего ухудшилась видимость. Также украинцев предупредили о возможном сходе лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают спасатели.
Вместе с тем сегодня, на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.
"По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов", - предупреждает поисково-спасательный пост.
Напомним, сегодня, в Украине будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.
Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.