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В Карпатах ограниченная видимость и возможны лавины: предупреждение спасателей

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Карпаты, Пятница 11 февраля 2022 09:31
В Карпатах ограниченная видимость и возможны лавины: предупреждение спасателей Фото: в Карпатах ограничена видимость и возможны лавины (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 февраля в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего ухудшилась видимость. Также украинцев предупредили о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают спасатели.

Вместе с тем сегодня, на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.

"По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов", - предупреждает поисково-спасательный пост.

Напомним, сегодня, в Украине будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.

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