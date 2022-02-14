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Серед постраждалих була дитина. У Карпатах евакуювали групу травмованих лижників

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Львівська область, Понеділок 14 лютого 2022 11:43
Серед постраждалих була дитина. У Карпатах евакуювали групу травмованих лижників Фото: Рятувальники евакуювали постраждалих туристів (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

У Карпатах рятувальники Славської пошуково-рятувальної бригади евакуювали групу травмованих лижників. Серед постраждалих була дев'ятирічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев'ятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.

У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:

  • дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягати захисне спорядження.

Нагадаємо, перед вихідними у Карпатах спостерігалися ускладнені погодні умови, в результаті яких значно погіршилася видимість.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях 14 лютого продовжиться підйом рівнів води.

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