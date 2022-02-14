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Вода в реках продолжает подниматься. Возможны затопления: где именно

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 09:30
Вода в реках продолжает подниматься. Возможны затопления: где именно Фото: вода в реках продолжает подниматься (0462.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 февраля в Украине продолжится подъем уровней воды, в частности, на реках бассейна Припяти. В связи с чем возможны затопления пойменных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"14 февраля на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0.1-0.5 м", - говорится в сообщении.

Вследствие чего, по данным спасателей, местами возможен начальный выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий (1 уровень опасности - желтый).

Напомним, сегодня погода в Украине будет солнечной и теплой днем, но ночью температура воздуха существенно снизится.

Добавим, уже вскоре в Украину придет потепление до +14 градусов.

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