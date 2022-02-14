Вода в реках продолжает подниматься. Возможны затопления: где именно
Фото: вода в реках продолжает подниматься (0462.ua)
Сегодня, 14 февраля в Украине продолжится подъем уровней воды, в частности, на реках бассейна Припяти. В связи с чем возможны затопления пойменных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"14 февраля на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0.1-0.5 м", - говорится в сообщении.
Вследствие чего, по данным спасателей, местами возможен начальный выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий (1 уровень опасности - желтый).
Напомним, сегодня погода в Украине будет солнечной и теплой днем, но ночью температура воздуха существенно снизится.
Добавим, уже вскоре в Украину придет потепление до +14 градусов.