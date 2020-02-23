Серед мітингувальників в Нових Санжарах є засуджений за дезертирство, - МВС

Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Украина)

На громадянина чекає суд, який визначить міру відповідальності за участь в масових протестах

Серед мітингувальників в Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко в Facebook.

За його словами, зараз чоловіка чекає суд, який визначить міру його відповідальності.

"Серед мітингувальників в Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпивання з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Зокрема, пропонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки", - написав Геращенко.

Нагадаємо, у справі про заворушення в Нових Санжарах Полтавської області поліція готує підозри 23 учасникам сутичок.

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час зіткнень в Нових Санжарах.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів в Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.