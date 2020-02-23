ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Серед мітингувальників в Нових Санжарах є засуджений за дезертирство, - МВС

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 17:47
Серед мітингувальників в Нових Санжарах є засуджений за дезертирство, - МВС
Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Украина)

На громадянина чекає суд, який визначить міру відповідальності за участь в масових протестах

Серед мітингувальників в Нових Санжарах Полтавської області виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко в Facebook.

За його словами, зараз чоловіка чекає суд, який визначить міру його відповідальності.

"Серед мітингувальників в Нових Санжарах виявився громадянин, засуджений за дезертирство. Під впливом розпивання з друзями спиртних напоїв він лаявся і кидався на поліцейських. Зокрема, пропонував їм поїхати на передову. Зараз він протверезів і йому стало соромно за свої вчинки", - написав Геращенко.

Нагадаємо, у справі про заворушення в Нових Санжарах Полтавської області поліція готує підозри 23 учасникам сутичок.

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час зіткнень в Нових Санжарах.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів в Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Південна Корея підняла тривогу через поширення нового коронавірусу Термін обсервації для евакуйованих з Китаю українців змінювати не будуть, - МОЗ
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українивирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся