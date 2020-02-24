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В Италии находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав

Новости » Общество     24.02.2020 - 21:54
В Италии находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав
Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

В Италии среди инфицированных коронавирусом украинцев нет

На консульском учете в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, находятся более 15 тысяч украинцев. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что информации о заражении коронавирусом граждан Украины в Италии не поступало.

"На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы.

"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", - добавили в Минздраве.

Напомним, по словам посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, в Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.

Он также подтвердил, что украинцы с признаками заболевания в посольства или генеральные консульства не обращались.

Отметим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее сообщалось, что в результате вспышки коронавируса в Италии был зафиксировали пятый летальный случай.

В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса, - посол Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии, - Гончарук
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