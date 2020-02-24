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В Італії перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 21:54
В Італії перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ
Фото: коронавірус в Італії (twitter.com/nikmarino9)

В Італії серед інфікованих коронавірусом українців немає

На консульському обліку в Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу, перебуває понад 15 тисяч українців. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило.

"На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадян України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в аеропортах всі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми у разі виявлення ознак захворювання - на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.

"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, за словами посла України в італійській республіці Євгена Перелигіна, в Італії, станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання коронавірусом.

Він також підтвердив, що українці із ознаками захворювання в посольства або генеральні консульства не зверталися.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що в результаті спалаху коронавіруса в Італії було зафіксувано п'ятий летальний випадок.

В Італії зафіксовано 229 випадків коронавірусу, - посол Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Італії, - Гончарук
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