В Італії перебуває понад 15 тис. українців, - МОЗ

В Італії серед інфікованих коронавірусом українців немає
На консульському обліку в Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу, перебуває понад 15 тисяч українців. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України на сторінці у Facebook.
Повідомляється, що інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило.
"На консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадян України", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в аеропортах всі пасажири прямих рейсів на в'їзд в Україну будуть ретельно обстежуватися, а прикордонники відпрацювали всі алгоритми у разі виявлення ознак захворювання - на пунктах пропуску є тимчасові ізолятори.
"Зараз з Італії приймається близько 20 авіарейсів на тиждень", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, за словами посла України в італійській республіці Євгена Перелигіна, в Італії, станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання коронавірусом.
Він також підтвердив, що українці із ознаками захворювання в посольства або генеральні консульства не зверталися.
Відзначимо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв'язку зі спалахом коронавіруса.
Раніше повідомлялося, що в результаті спалаху коронавіруса в Італії було зафіксувано п'ятий летальний випадок.