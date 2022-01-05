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Среди европартнеров США существует "твердый консенсус" по противодействию России, - Госдеп

Автор: Анна Полисученко

Европейские партнеры США пришли к "твердому консенсусу" относительно последствий для России эскалации конфликта с Украиной. Это заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прайс также подчеркнул, что предстоящие переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности не будут включать дискуссию по НАТО и Европе.

Представитель Госдепа заявил, что переговоры будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах.

Ранее мы писали, что США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной.

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Государственный департамент США