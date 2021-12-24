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США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп

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Пятница 24 декабря 2021 00:13
США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной, - Госдеп Фото: США продолжают призывать Россию отвести силы вдоль границ с Украиной (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

США продолжают призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль границ с Украиной. Также Соединенные Штаты приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты приветствуют вчерашнее объявление ОБСЕ относительно "полной решимости" правительственных сил Украины и поддерживаемых Россией сил на востоке Украины полностью придерживаться мер контроля за перемирием от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

США считают, что конфликт на востоке Украины может быть решен только в "атмосфере деэскалации", готовы поддержать ОБСЕ и Нормандский процесс.

"Как США уже дали понять, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, примером которой является объявленное вчера прекращение огня. Мы готовы помочь облегчить выполнение минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса", - добавили в пресс-службе Госдепа США.

Ранее мы писали, что Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику по Украине после слов Шойгу.

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