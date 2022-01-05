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Серед європартнерів США існує "твердий консенсус" щодо протидії Росії, - Держдеп

Автор: Анна Полисученко

Європейські партнери США дійшли "твердого консенсусу" щодо наслідків для Росії ескалації конфлікту з Україною. Це заявив у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прайс також підкреслив, що майбутні переговори США і Росії в Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність не включатимуть дискусію по НАТО і Європі.

Представник Держдепу заявив, що переговори будуть обмежені двосторонніми питаннями, тема НАТО і ЄС буде обговорюватися в інших форматах.

Раніше ми писали, що США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною.

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Державний департамент США