Среди боевиков на Донбассе распространяются инфекционные заболевания, - разведка

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Причина - завоз из РФ некачественных медикаментов

На Донбассе распространяются инфекционные заболевания среди личного состава боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Отмечается, что по информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Количество инфекционных заболеваний возрастает в том числе из-за того, что завезенные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования.

Напомним, в течение прошлой недели потери российско-оккупационных сил на Донбассе составили почти 30 человек, из них более 10 было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что оккупационная власть объявила о проведение совместных учений с привлечением незаконных вооруженных формирований и российских военных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина писало, что по данным разведки, командование российских оккупационных войск на Донбассе поддерживает высокий уровень боевой готовности.