За неделю на Донбассе ликвидировали более 10 боевиков

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

В целом потери боевиков за неделю составили почти 30 человек

В течение этой недели потери российско-оккупационных сил на Донбассе склады почти 30 человек, из них более 10 было ликвидировано. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции О'объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, в период с 8 по 15 ноября в зоне проведения ООС на Донбассе потери российских незаконных вооруженных формирований составили 28 человек. При этом, по меньшей мере 12 боевиков были ликвидированы, еще 16 - санитарные потери.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отметили в штабе.

Напомним, ранее в разведке сообщали, что за прошлую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 участников незаконных вооруженных формирований России. В целом в период с 1 по 8 ноября потери боевиков на Донбассе составили 30 человек, из них 19 - санитарные потери.

Также РБК-Украина писало, что оккупационные войска на Донбассе обстреливают украинские позиции в районе участка разведения сил вблизи Петровского. Оккупанты из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов обстреляли подразделения ООС в районе Старогнатовки.