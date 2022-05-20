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"Сразу после войны": посол Мельник оценил, когда Украина может вступить в НАТО

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Это может произойти не в разгар войны, но сразу по ее окончанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью RND.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. И эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и что Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", - отметил Мельник.

Напомним, недавно посол Украины в Германии также заявлял, что вступление Украины в НАТО может снизить риски ядерной войны.

Ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной процедурой.

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