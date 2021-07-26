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Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

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Понедельник 26 июля 2021 12:28
Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать Фото: страны Евросоюза открываются для украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 26 июля 2021 года, сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцев разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В частности, Финляндия открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) и CoronaVac. Но можно попасть в страну и при наличии отрицательного теста или подтверждения того, что переболел, - только при наличии уважительной причины.

С 26 июля Швеция принимает украинских туристов с биометрическими паспортами. В силе остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации. Но Швеция пока признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.

Португалия с полуночи 26 июля разрешила въезд для украинцев любым транспортом. Для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или COVID-сертификат, выданный в любой стране Евросоюза.

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