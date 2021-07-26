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Відразу три країни ЄС відкрилися для українців: куди можна поїхати

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Понеділок 26 липня 2021 12:28
Відразу три країни ЄС відкрилися для українців: куди можна поїхати Фото: країни Євросоюзу відкриваються для українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 26 липня 2021 року, відразу три країни Європейського союзу відкрилися для українських туристів. Тепер для українців дозволено в'їзд до Фінляндії, Швеції та Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Зокрема, Фінляндія відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) і CoronaVac. Але можна потрапити до країни і при наявності негативного тесту або підтвердження того, що перехворів, - тільки за наявності поважної причини.

З 26 липня Швеція приймає українських туристів з біометричними паспортами. В силі залишається вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. Але Швеція поки визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.

Португалія з півночі 26 липня дозволила в'їзд для українців будь-яким транспортом. Для в'їзду необхідно надати негативний ПЛР-тест, тест на антиген або COVID-сертифікат, виданий в будь-якій країні Євросоюзу.

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