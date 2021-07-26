Відразу три країни ЄС відкрилися для українців: куди можна поїхати
Сьогодні, 26 липня 2021 року, відразу три країни Європейського союзу відкрилися для українських туристів. Тепер для українців дозволено в'їзд до Фінляндії, Швеції та Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Зокрема, Фінляндія відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) і CoronaVac. Але можна потрапити до країни і при наявності негативного тесту або підтвердження того, що перехворів, - тільки за наявності поважної причини.
З 26 липня Швеція приймає українських туристів з біометричними паспортами. В силі залишається вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявність сертифіката про вакцинацію. Але Швеція поки визнає сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС, Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикані.
Португалія з півночі 26 липня дозволила в'їзд для українців будь-яким транспортом. Для в'їзду необхідно надати негативний ПЛР-тест, тест на антиген або COVID-сертифікат, виданий в будь-якій країні Євросоюзу.