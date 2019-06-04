Сразу семь игроков "Александрии" покинули команду

"Александрия" распрощалась сразу с 7 футболистами команды. О больших кадровых потерях сообщается в официальном Twitter клуба.

Команду покинули защитники Андрей Цуриков и Станислав Микицей, полузащитники Артем Полярус и Валерий Лучкевич, нападающие Виталий Пономарь и Владислав Кулач, а также голкипер Владислав Леванидов.

"Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

"Александрия" в этом сезоне впервые завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, вратарь "Александрии" Юрий Панькив получил дебютный вызов в сборную Украины.