Футболист "Александрии" признан лучшим игроком 17 тура УПЛ

Фото: Кирилл Ковалец (upl.ua)

Ковалец помог своей команде обыграть "Ворсклу"

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим футболистом по итогам 17 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Игрок помог своей команде обыграть полтавскую "Ворсклу" (1:0), забив победный гол.

По итогам голосования экспертного совета он значительно опередил хавбека луганской "Зари" Силаса.

Состав экспертного совета: Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык.