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Сразу на нескольких полигонах. Украинские военные проводят массовые противотанковые учения

Автор: Мария Кучерявец

В Украине сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются учения по оказанию помощи условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. К тренировкам привлечены инженерные, танковые подразделения, а также противотанковая артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа осуществила постановку минных заграждений.

В свою очередь танкисты осуществили выдвижение роты в район ожидания, перемещение и развертывание в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также отход и перемещение в районы сосредоточения.

Указано, что на этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Как рассказал Наев, во время разведки боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его обнаружить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой.

Командующий отметил, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции, а потому противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовыми к огневому поражению противника.

Фото: украинские военные проводят массовые противотанковые учения (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резинков заявил о зеркальных военных учениях, которые проводятся в ответ на маневры России у границы.

Добавим, в Черниговской области начались интенсивные учения с противотанковыми комплексами NLAW.

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Вооруженные силы Украины