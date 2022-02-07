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Шольц заявил о возвращении к нормандскому формату. Стороны ведут "жесткие дискуссии"

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 23:26
Шольц заявил о возвращении к нормандскому формату. Стороны ведут "жесткие дискуссии" Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Германия, Франция, Украина и Россия вернулись к нормандскому формату. Стороны ведут жесткий диалог, понимая всю сложность ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Он отметил, что стороны держат открытый диалог.

"Пока нам не удавалось в полном объеме воспользоваться этим форматом (нормандским – ред.) в последние несколько лет. Мы возвращаемся к этому формату. У нас ведутся жесткие дискуссии в рамках этого формата. И все лидеры понимают сложность данной ситуации", - заявил Шольц.

Напомним, ранее министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", которое позволило бы представителям этих районов в центральной власти блокировать стратегические решения Украины.

Российский переговорщик в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявлял, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

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