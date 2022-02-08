Відразу на кількох полігонах. Українські військові проводять масові протитанкові навчання

За словами командувача об’єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група здійснила постановку мінних загороджень.

Своєю чергою танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

Вказано, що цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі.

Як розповів Наєв, під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій.

Командувач зазначив, досвід Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції, а тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

Фото: українські військові проводять масові протитанкові навчання (facebook.com/JointForcesCommandAFU)