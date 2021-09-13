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Сразу после "Иды": на США снова надвигается тропический шторм

Автор: Сергей Пышкин

На американские штаты Техас и Луизиана надвигается новый тропический шторм. Он может привести к образованию масштабных наводнений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным Центра прогнозирования погоды США, в течение следующих 48 часов штат Техас может пострадать из-за тропического шторма "Николас" и масштабных наводнений.

О стихии также предупредили Порт Арансасу, Сан-Луис, Сан-Антонио и Матагорду.

Добавим, что США не до конца оправились от разрушительного урагана "Ида", из-за которого в Луизиане скорость ветра достигала отметки 240 километров в час. Это был один из сильнейших штормов в США начиная с 2005 года.

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Соединенные Штаты АмерикиШтормовое предупреждение