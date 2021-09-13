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Одразу після "Іди": на США знову насувається тропічний шторм

Автор: Сергій Пишкін

На американські штати Техас та Луїзіана насувається новий тропічний шторм. Він може призвести до утворення масштабних повеней.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідно до даних Центру прогнозування погоди США, протягом наступних 48 годин штат Техас може постраждати через тропічний шторм "Ніколас" й масштабні повені.

Про стихію також попередили Порт Арансасу, Сан-Луїс, Сан-Антоніо й Матагорду.

Додамо, що США не до кінця оговтались від руйнівного урагану "Іда", через який в Луїзіані швидкість вітру досягала позначки 150 миль на годину. Це був один з найсильніших штормів в США починаючи з 2005 року.

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