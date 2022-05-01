Сразу после эвакуации в Мариуполе войска РФ открыли огонь по "Азовстали", - Нацгвардия

Как только завершилась эвакуация из "Азовстали", россияне снова начали обстреливать Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Дениса Шлегу.
Мужчина сейчас находится в Мариуполе. По его словам, до этого два дня стороны соблюдали режим тишины.
"Как только последний гражданский человек покинул завод во время эвакуации, сразу начались обстрелы завода по всем видам оружия", - сказал Денис Шлега.
На "Азовстали" остались еще около 20 детей, добавил командир.
Напомним, сегодня, 1 мая, состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.
Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Глава государства уточнил, что первые 100 человек уже вывезли на контролируемую украинскими военными территорию.