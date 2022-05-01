Відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі", - Нацгвардія

Чоловік зараз перебуває в Маріуполі. За його словами, до цього два дні сторони дотримувалися режиму тиші.

"Щойно остання цивільна людина покинула завод під час евакуації, відразу розпочалися обстріли заводу зі всіх видів зброї", - сказав Денис Шлега.

На "Азовсталі" залишилися ще близько 20 дітей, додав командир.