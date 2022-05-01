Відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі", - Нацгвардія

Як тільки завершилася евакуація з "Азовсталі", росіяни знову почали обстрілювати Маріуполь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Дениса Шлегу.
Чоловік зараз перебуває в Маріуполі. За його словами, до цього два дні сторони дотримувалися режиму тиші.
"Щойно остання цивільна людина покинула завод під час евакуації, відразу розпочалися обстріли заводу зі всіх видів зброї", - сказав Денис Шлега.
На "Азовсталі" залишилися ще близько 20 дітей, додав командир.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, відбулася евакуація людей з "Азовсталі" у Маріуполі. В мережі з'явилося відео порятунку.
Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Глава держави уточнив, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.