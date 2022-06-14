Сразу четыре области в Украине сбили российские ракеты: в МВД рассказали детали

Летели из Крыма?

"Сбита ракета в Черниговской области, на Хмельнитчине. На Львовщине и Тернопольщине работало наше ПВО, пока более подробной информации нет", - говорит Денисенко.

При этом он допустил, что часть ракет могла быть выпущена врагом с территории оккупированного Крыма.

"Часть из них (обстрелов - ред.), судя по всему была из Крыма, но относительно того, все ли они были из Крыма пока я сказать не могу", - добавил Денисенко.

Массированные запуски ракет

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине, слышали взрывы в ряде областей. В частности, Львовской, Тернопольской и Одесской.

После чего стало известно о работе сил ПВО в областях. Так, в небе над Львовской областью украинские защитники сбили российскую ракету, о приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой и Тернопольской области.

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